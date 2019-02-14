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Тулеева обвинили в вымогательстве акций разреза «Инской»

14 февраля 2019 в 14:39

На причастность к скандальной истории бывшего губернатора Кузбасса указал председатель совета директоров разреза предприятия Андрей Гайдин.

В среду, 13 февраля, состоялось очередное судебное заседание по делу о вымогательстве акций разреза «Инской».

Напомним, по делу проходит восемь человек, в том числе экс-начальник областного следственного комитета Сергей Калинкин, два заместителя экс-губернатора региона Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также бизнесмен Александр Щукин. Прокуратура оценила стоимость акций кузбасского разреза в 256 тысяч рублей.

В рамках заседания допросили председателя совета директоров разреза предприятия Андрея Гайдина. Он заявил, что в истории также замешан бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

По словам Гайдина, известный бизнесмен Александр Щукин, который также проходит обвиняемым по уголовному делу, признался ему в телефонном разговоре, что на него давили из областной администрации региона.

На просьбу прокурора уточнить, кто именно оказывал давление на Щукина, Гайдин заявил: «Губернатор. Тулеев».

 

Видео: http://vesti42.ru


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