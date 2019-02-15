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Пенсионер устроил смертельную аварию на трассе в Кузбассе

15 февраля 2019 в 09:53

Один человек погиб, ещё трое получили травмы.

Днём 14 февраля на 14-м километре трассы «Кемерово – Анжеро-Судженск» 60-летний водитель Renault Duster не справился с управлением по пути в Кемерово. Мужчина вылетел на встречку и врезался в Nissan Qashqai, из-за чего машины разбросало по дороге. В результате 60-летний водитель «Рено» погиб.

«Две его пассажирки получили травмы различной степени тяжести. Также в больницу доставлена 40-летняя водитель автомобиля «Ниссан», - рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

 

Фото: vk.com/«Регион 42».


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