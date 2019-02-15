В Новокузнецке горело офисное здание

14 февраля в Новокузнецке на Кузнецком шоссе загорелось офисное здание. Сигнал о пожаре спасатели получили в 15:31. На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шёл дым.

«Огонь ликвидировали 15:40. В результате обгорела деревянная обрешётка крыши на площади 6 кв. м.», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 14 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.