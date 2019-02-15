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В Кемерове на день изменится схема движения транспорта

15 февраля 2019 в 15:19

Ограничения будут связаны с проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Мероприятие пройдёт в субботу, 16 февраля, в районе Соснового бора и бедт приурочено ко Дню зимних видов спорта.

В связи с массовым заездом с 9:00 до 16:00 16 февраля от улицы Терешковой до парковки у ПКиО «Сосновый бор» будет организовано одностороннее движение. Осуществить выезд со стоянки водители могут по улице Волкова и второму переулку Волкова, по направлению к проспекту Шахтёров.

Для предотвращения образования заторов на данном участке дороги будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.

Автомобилистов просят заранее продумать маршрут.

 

Фото: МБУ "ЦОДД".


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