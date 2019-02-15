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В Кузбассе орудуют лжесотрудники «Водоканала»

15 февраля 2019 в 15:29

Жители Берёзовского рассказали, что в городе под видом сотрудников «Водоканала» орудуют мошенники. Неизвестные проникают в дома, показывая жильцам «удостоверение».

Они осматривают трубы в квартире или доме, интересуются качеством водопроводной воды и заявляют, что «вода техническая» и пить её нельзя.

Как сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в настоящее время услуги холодного водоснабжения в Березовском оказывает ОАО «СКЭК», а техобслуживанием городских систем водоснабжения и водоотведения занимается ООО «Березовские коммунальные системы».

«Холодная вода, которая подается жителям, соответствует требования СанПиН «Вода питьевая», о чем есть заключения аккредитованной лаборатории (пробы на анализ берутся ежедневно)», - заявили в департаменте.

При этом в ведомстве отметили, что никаких обследований домовых и квартирных систем водоснабжения, частных водопроводов специалисты «СКЭК» и «БКС» в настоящее время не проводят.

Кузбассовцев просят быть бдительнее и не пускать посторонних лиц в дома и квартиры в целях личной безопасности и во избежание случаев мошенничества.

Жители Берёзовского, заключившие прямые договоры с ОАО «СКЭК», могут проверить информацию по телефону 8 (3845-45) 5-59-28 в рабочее время. Потребителям коммунального сектора нужно обращаться за справками в свою управляющую компанию.


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