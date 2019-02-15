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Фура насмерть сбила пешехода на кузбасской трассе

15 февраля 2019 в 16:33

Смертельная авария произошла в Белове на 25 км трассы «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск».

Ночью 13 февраля водитель фуры Volvo насмерть сбил пешехода. По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, он шёл по проезжей части в попутном направлении транспорта.

«В результате его сбила фура, 39-летний мужчина скончался в течение суток. Установлено, что на одежде погибшего не было световозвращающих элементов. Также сотрудники выяснили, что 52-летний водитель грузовика был трезвым», – пояснили в ведомстве.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится проверка.


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