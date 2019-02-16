В Кемерове вновь произошло землетрясение

15 февраля на территории Беловского района зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.

По информации специалистов отдела сейсмологического мониторинга регионального агентства по защите населения и территории, сейсмособытие произошло около 18:28. Предварительно известно, что разрушений зданий, сооружений коммунальной инфраструктуры, объектов соцкультбыта и жилого фонда нет.

Однако толчки почувствовали местные жители. При этом эпицентр находился в 13 км на юг от города.