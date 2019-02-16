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В Кемерове вновь произошло землетрясение

16 февраля 2019 в 09:52

15 февраля на территории Беловского района зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.

По информации специалистов отдела сейсмологического мониторинга регионального агентства по защите населения и территории, сейсмособытие произошло около 18:28. Предварительно известно, что разрушений зданий, сооружений коммунальной инфраструктуры, объектов соцкультбыта и жилого фонда нет.

Однако толчки почувствовали местные жители. При этом эпицентр находился в 13 км на юг от города.


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