В Берёзовском неизвестные сожгли автомобиль прямо во дворе дома

Автопожар произошёл ночью 16 февраля во дворе дома на Ленина. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 2:54. На момент прибытия первого подразделения машина горела открытым пламенем.

По информации ГУ МЧС Кузбасса, к тушению привлекались пять человек и одна единица техники. В 3:07 огонь удалось ликвидировать.

«В результате пожара выгорел салон и обгорело лакокрасочное покрытие ВАЗа. Пострадавших нет», – рассказали о последствиях в ведомстве.

Предварительной причиной случившегося названы умышленные действия по уничтожению имущества, нанесению вреда здоровью человека при помощи огня, или поджог.

Фото: vk.com / «Подслушано в Берёзовском | Кузбасс».