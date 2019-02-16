В Берёзовском неизвестные сожгли автомобиль прямо во дворе дома

Автопожар произошёл ночью 16 февраля во дворе дома на Ленина. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 2:54. На момент прибытия первого подразделения машина горела открытым пламенем.
По информации ГУ МЧС Кузбасса, к тушению привлекались пять человек и одна единица техники. В 3:07 огонь удалось ликвидировать.
«В результате пожара выгорел салон и обгорело лакокрасочное покрытие ВАЗа. Пострадавших нет», – рассказали о последствиях в ведомстве.
Предварительной причиной случившегося названы умышленные действия по уничтожению имущества, нанесению вреда здоровью человека при помощи огня, или поджог.
Фото: vk.com / «Подслушано в Берёзовском | Кузбасс».
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