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В Кемерове женщина с ребёнком чуть не погибли в своём доме (видео)

16 февраля 2019 в 19:31

Мать и малыша спасли полицейские.

Ночью в частном доме на Рутгерса произошел пожар. На место первыми прибыли сотрудники ГИБДД Андрей Мецлер и Александр Павлик. Они услышали крики о помощи, доносящиеся из горящего строения.

«Оказалось, что путь к выходу женщине и её больному пятилетнему ребёнку был отрезан огнём», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Через окно сотрудники ДПС вынесли на руках малыша, а затем помогли выбраться его матери. После этого к дому подъехали пожарные и ликвидировали возгорание.

 

 

Видео: vk.com / Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.


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