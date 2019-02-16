В Кемерове женщина с ребёнком чуть не погибли в своём доме (видео)

Мать и малыша спасли полицейские.
Ночью в частном доме на Рутгерса произошел пожар. На место первыми прибыли сотрудники ГИБДД Андрей Мецлер и Александр Павлик. Они услышали крики о помощи, доносящиеся из горящего строения.
«Оказалось, что путь к выходу женщине и её больному пятилетнему ребёнку был отрезан огнём», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Через окно сотрудники ДПС вынесли на руках малыша, а затем помогли выбраться его матери. После этого к дому подъехали пожарные и ликвидировали возгорание.
Видео: vk.com / Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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