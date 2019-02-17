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В Шерегеше насмерть разбилась девушка

17 февраля 2019 в 11:36

Несчастный случай произошёл 16 февраля на одном из склонов горы Зелёной.

«Инцидент произошёл на верхней части спуска горы, на лбе. О происшествии стало известно в промежутке между десятью и одиннадцатью часами. По предварительным данным, девушка без шлема на лыжах упала и потеряла сознание», - рассказал представитель Сектора Е.

На место прибыли спасатели, чтобы оказать всю необходимую помощь. Когда туристку обнаружили, она уже была без сознания. Медики оказали пострадавшей все необходимые меры первой помощи, однако девушка скончалась.

В соцсетях появилась информация о том, что несчастный случай произошёл из-за скрытых под снегом кольев ограды снегозадержания. Однако на горнолыжном курорте отметили, что никаких кольев на трассе нет.

Предположительно, во время падения девушка отлетела на разделительные устройства снегозадержания, которые находятся между трассами. Эти места не предусмотрены для катания, а вот на самой трассе никаких препятствий нет. Также представитель склона горы отметил, что начало спуска на вершине достаточно опасно, есть резкие и крутые повороты.

Со слов очевидцев известно, что туристка приехала из Бийска. Скорее всего, она была начинающей горнолыжницей, так как спускалась довольно неуверенно. При этом явных внешних повреждений на погибшей девушке не было обнаружено.

 


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