Смертельная авария в Кузбассе: в междугородний автобус врезалась легковушка

Около 12:00 в отдел МВД России по городу Берёзовскому поступил сигнал о ДТП на четвёртом километре трассы «Кемерово – Анжеро-Судженск» — столкнулись пассажирский автобус и Opel Astra.

«По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Opel Astra, травмы различной степени тяжести получили три пассажира автобуса.

Известно, что на место происшествия для ликвидации ДТП от МЧС России привлекались четыре человека и одна единица техники.

Фото: instagram.com/ «Инцидент Кемерово».

Видео: vk.com/ «Регион 42».