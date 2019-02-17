Губернатор Кузбасса проплыл 25 метров в проруби

Сергей Цивилев принял участие в тренировке кемеровских «моржей», которые готовятся к соревнованиям по криатлону.

«Снегориада» впервые в Западной Сибири пройдёт на озере Красное 2 марта в 13:00. Участникам соревнований по криатлону предстоит пробежать один километр, поучаствовать в лыжной гонке и проплыть в проруби.

Ранее губернатор Кузбасса рассказывал, как бегает босиком по снегу, а на Крещение искупался в проруби. На этот раз погружение в воду было более продолжительным. В ледяной воде он проплыл около 25 метров.

Фото, видео: https://vk.com/snegiriklub.