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Губернатор Кузбасса проплыл 25 метров в проруби

17 февраля 2019 в 18:12

Сергей Цивилев принял участие в тренировке кемеровских «моржей», которые готовятся к соревнованиям по криатлону.

«Снегориада» впервые в Западной Сибири пройдёт на озере Красное 2 марта в 13:00. Участникам соревнований по криатлону предстоит пробежать один километр, поучаствовать в лыжной гонке и проплыть в проруби.

Ранее губернатор Кузбасса рассказывал, как бегает босиком по снегу, а на Крещение искупался в проруби. На этот раз погружение в воду было более продолжительным. В ледяной воде он проплыл около 25 метров.

 

 

Фото, видео: https://vk.com/snegiriklub.


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