Губернатор Кузбасса проплыл 25 метров в проруби

Сергей Цивилев принял участие в тренировке кемеровских «моржей», которые готовятся к соревнованиям по криатлону.
«Снегориада» впервые в Западной Сибири пройдёт на озере Красное 2 марта в 13:00. Участникам соревнований по криатлону предстоит пробежать один километр, поучаствовать в лыжной гонке и проплыть в проруби.
Ранее губернатор Кузбасса рассказывал, как бегает босиком по снегу, а на Крещение искупался в проруби. На этот раз погружение в воду было более продолжительным. В ледяной воде он проплыл около 25 метров.
Фото, видео: https://vk.com/snegiriklub.
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