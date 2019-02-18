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В Полысаево по улице разгуливает мужчина в мини-юбке

18 февраля 2019 в 09:30

В воскресенье, 17 февраля, в соцсетях появилось фото мужчина в короткой джинсовой юбке и чёрных капроновых колготках. По словам автора, необычного кузбассовца он запечатлел в Полысаево.

«Или проспорил, или просто дурак», — отметил автор фото в комментарии к снимку.

Пользователей удивили стройный и красивые ноги мужчины, некоторые предположили, что на снимке вполне может быть женщина. Большинство же сошлись во мнении, что кузбассовец просто проиграл спор.

 

 

 

Фото: vk.com/ «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».


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