В Полысаево по улице разгуливает мужчина в мини-юбке

В воскресенье, 17 февраля, в соцсетях появилось фото мужчина в короткой джинсовой юбке и чёрных капроновых колготках. По словам автора, необычного кузбассовца он запечатлел в Полысаево.

«Или проспорил, или просто дурак», — отметил автор фото в комментарии к снимку.

Пользователей удивили стройный и красивые ноги мужчины, некоторые предположили, что на снимке вполне может быть женщина. Большинство же сошлись во мнении, что кузбассовец просто проиграл спор.

Фото: vk.com/ «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».