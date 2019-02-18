Каждый седьмой кузбассовец живёт за чертой бедности

В середине февраля 2019 года в Кемеровостате выяснили, сколько кузбассовцев проживали за чертой бедности в 2017 году. Даже эти немного устаревшие данные, по словам экспертов, носят предварительный характер.

Однако, согласно данным, число жителей Кемеровской области со среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составило 414,5 тыс. человек. Таким образом, 15,3% кузбассовцев жили за чертой бедности.

У 17,7% жителей Кузбасса среднедушевые доходы были в пределах от 15 000 до 20 000 руб., у 13% – от 20 000 до 25 000 руб., у 12,6% – от 9000 до 12 000 руб.

Всего лишь у 5% кузбассовцев доходы составили 40 000 – 50 000 руб., а у 1,6% – свыше 70 000 руб.