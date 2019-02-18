В Новокузнецке пьяный отец травмировал дочку об дерево

Инцидент произошел 17 февраля в парке «Лесная республика».

Мужчина усадил девочку в плюшку и запустил её вниз по запрещённому для катания склону. В итоге ребёнок врезался в дерево. Предварительно, девочка получила сотрясение мозга, однако от медпомощи отец отказался и сам повёз пострадавшую в больницу.

«Девочка каталась с папой. Он запустил её с горы, и она врезалась в дерево. Наш фельдшер, предварительно, диагностировала сотрясение головного мозга. Мужчина с признаками алкогольного опьянения от помощи «скорой» отказался, написал расписку и сам повёз ребёнка в 29-ю больницу», — цитирует «Новокузнецк.RU» представителей парка.

На место ЧП выезжали полицейские и специалисты спорткомитета. Сейчас сотрудники парка проводят собственное расследование.