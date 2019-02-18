В Кузбассе водитель заснул за рулём и перевернулся

ДТП произошло в темное время суток под Кемеровом.

Водитель Mitsubishi заснул за рулём и перевернулся. По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. Обращаться в ГИБДД мужчина не стал.

«По последним данным, информации об этой аварии в ведомство не поступало. Если в происшествии никто не пострадал, то автомобилист мог и не обращаться к правоохранителям», – прокомментировали в ГИБДД Кузбасса.

Свидетели отметили, что автомобиль получил повреждения.

Фото: соцсети.