В реабилитационном центре до смерти избили пациента

В одном из реабилитационных центров Кузбасса скончался пенсионер.

По данным СУ СК РФ по Кемеровской области, видимых телесных повреждений на теле погибшего не было, однако судебно-медицинское исследование показало, что смерть потерпевшего носит криминальный характер. Впоследствии подозреваемого установили и задержали. Им оказался 42-летний пациент этого же центра, проживающий в Таштаголе.

По версии следствия, в ходе словесного конфликта он ударил кулаком в живот 64-летнего мужчину, тот упал и потерял сознание. Работники учреждения вызвали «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Позже обвиняемый рассказал следователям, что потерпевший нарушал запрет на употребление спиртного в помещении центра. Именно поэтому между ними произошёл конфликт.