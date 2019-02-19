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В Кузбассе агрессивный пассажир пытался сорвать междугородний рейс

19 февраля 2019 в 10:35

Инцидент произошёл на автовокзале в городе Белово. Пьяный кузбассовец пришел в ярость, когда ему отказали в перевозке, и попытался сорвать рейс междугороднего автобуса.

На место по сигналу тревоги прибыл экипаж Росгвардии. Экипаж вневедомственной охраны встретила диспетчер учреждения.

«Оказалось, что в салоне междугороднего автобуса находился агрессивный мужчина. Нарушитель много матерился и провоцировал персонал автовокзала и пассажиров на драку», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали дебошира. Им оказался 44-летний житель Прокопьевска. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что кузбассовец хотел уехать домой в конце рабочего дня, но по пути на автовокзал встретил приятелей, с которыми выпил. Мужчина решил уехать последним рейсом, однако из-за его состояния ему отказали в перевозке. Он пришёл в ярость и решил сорвать рейс.

Для выяснения обстоятельств мужчину передали правоохранителям.


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