В Кемерове обрушилась крыша беседки на территории детского сада

В понедельник, 18 февраля, в детском саду на улице Тухачевского 47/1 рухнула крыша беседки. По словам очевидцев, конструкция не выдержала тяжести снега. Отмечается, что детей в это время на площадке не было, никто из воспитанников не пострадал.

«Детский сад 241. Вчера утром под тяжестью снега рухнула беседка. К счастью, дети в это время не гуляли и никто не пострадал», — пояснили под фото в соцсетях свидетели.

Со слов родителей, в самом учреждении пояснили, что у дворник и без того большая территория для уборки и он мог не успеть убрать снег с крыши беседки.

Фото: instagram.com/ «Инцидент Кемерово».