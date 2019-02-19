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В Кемерове обрушилась крыша беседки на территории детского сада

19 февраля 2019 в 13:16

В понедельник, 18 февраля, в детском саду на улице Тухачевского 47/1 рухнула крыша беседки. По словам очевидцев, конструкция не выдержала тяжести снега. Отмечается, что детей в это время на площадке не было, никто из воспитанников не пострадал.

«Детский сад 241. Вчера утром под тяжестью снега рухнула беседка. К счастью, дети в это время не гуляли и никто не пострадал», — пояснили под фото в соцсетях свидетели.

Со слов родителей, в самом учреждении пояснили, что у дворник и без того большая территория для уборки и он мог не успеть убрать снег с крыши беседки.

 

 

Фото: instagram.com/ «Инцидент Кемерово».

 

 


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