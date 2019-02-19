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Новокузнечанин угрожал расправой посетителям ТЦ

19 февраля 2019 в 13:28

Инцидент произошёл 18 февраля в новокузнецком ТРЦ «Сити Молл». 27-летний мужчина уснул в одном из бутиков торгового центра, а когда его разбудили, стал неадекватно себя вести. 

«Когда его попросили покинуть магазин, то он стал высказываться в адрес персонала грубой нецензурной бранью, а затем и вовсе пригрозил расправой», - сообщают СМИ.

По словам очевидцев, горожанин кидался и на посетителей торгового центра и отчаянно сопротивлялся. Сотрудникам службы безопасности пришлось буквально тащить агрессора по полу на улицу, где его задержал экипаж Росгвардии. 

Выяснилось, что дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. Для него вызвали скорую медицинскую помощь, а затем передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.


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