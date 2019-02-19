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В Междуреченске ребёнка завалило снегом с крыши (видео)

19 февраля 2019 в 14:07

Видео происшествия опубликовал местный телеканал «Июнь». Судя по дате, которая отображена в ролике, инцидент произошёл 17 февраля около 15:00.

Как отметили на телеканал отметил, что сход снега, скорее всего, произошёл из-за перепадов температур. На кадрах ролика видно, что после падения снега ребёнок упал. Был ли причинен ущерб здоровью – неизвестно.

«Если ребёнку был причинён вред, то по новым правилам это может быть основанием для прекращения лицензии управляющей компании», - прокомментировали в Госжилинспекции Кузбасса.

В ведомстве добавили, что всего этой зимой инспекторы ГЖИ обследовали в Кузбассе более 15 тысяч кровель и дворов на предмет их своевременной очистки от снега и наледи. В ходе проверок выявлено 820 нарушений.

Кузбассовцев призывают быть предельно внимательными во время нахождения рядом со зданиями.

 

Видео: youtube.com / Телекомпания Июнь.


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