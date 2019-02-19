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В Кемеровском баре подралась толпа пьяных мужчин

19 февраля 2019 в 15:54

Неприятный инцидент случился в кемеровском коктейльном баре Cosmo. По словам очевидцев, неизвестные мужчины зашли в заведение и устроили дебош.

«В ночь с пятницы на субботу к нам ворвалась толпа неизвестных, около 15 человек. Все были крайне агрессивно настроены, угрожали, кричали, начали разбивать всё, что попадало под руку. В результате пострадали наши гости и персонал. Сейчас ведётся расследование, поэтому больше никаких подробностей пока рассказать не можем», - рассказал представитель Cosmo.

Известно, что в результате пострадал не только зал и посуда, но и гости. Так, одному посетителю нападавшие кинули стакан в голову, а девушку ударили в грудь. В ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали, что по данному факту сейчас проводится проверка.

Руководство заведения извинилось перед посетителями и пообещало усилить охрану заведения.


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