В столице Кузбасса задержали пенсионерку-рецидивистку

В полицию обратилась 39-летняя горожанка, которая сообщила, что из её квартиры пропал рюкзак, в котором были в том числе деньги и ключи от машины. Общая сумма ущерба составила около 50 000 рублей.

По подозрению в преступлении задержали неоднократно судимую за аналогичные преступления 64-летнюю кемеровчанку.

«Несколько месяцев назад она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за серию квартирных краж, совершённых на территории города. В этот раз злоумышленница зашла в дом вместе с одним из жильцов и с помощью отмычки вскрыла дверь в одном из «карманов», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Наличные деньги пенсионерка успела потратить, а остальные вещи спрятала в подвале дома, где проживала. Теперь за кражу злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы. Часть имущества уже вернули законной владелице.