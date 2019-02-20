Кузбассовец раскритиковал прическу прохожего и получил удар ножом

Инцидент произошел одном из магазинов Анжеро-Судженска. В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что незнакомец ударил её 23-летнего приятеля ножом в живот.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что конфликт произошел между двумя мужчинами 22 и 23 лет. Тот, что постарше, высмеял длинные волосы первого, за что получил ножевое ранение.

«Злоумышленник, носивший волосы длиной до плеч, в вечернее время пришёл в магазин за алкоголем. На крыльце торговой точки стояли незнакомые ему молодые люди, которые стали грубо высказываться по поводу его прически», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В результате возникшего конфликта подозреваемый достал из кармана складной нож, ударил им одного из оппонентов в живот и попытался скрыться. Отмечается, что сбежать с места преступления злоумышленнику помешали знакомые потерпевшего. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы.