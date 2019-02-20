Блог с тобой ›› Новости ›› Кузбассовец раскритиковал прическу прохожего и ...

Кузбассовец раскритиковал прическу прохожего и получил удар ножом

20 февраля 2019 в 09:58

Инцидент произошел одном из магазинов Анжеро-Судженска. В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что незнакомец ударил её 23-летнего приятеля ножом в живот.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что конфликт произошел между двумя мужчинами 22 и 23 лет. Тот, что постарше, высмеял длинные волосы первого, за что получил ножевое ранение.

«Злоумышленник, носивший волосы длиной до плеч, в вечернее время пришёл в магазин за алкоголем. На крыльце торговой точки стояли незнакомые ему молодые люди, которые стали грубо высказываться по поводу его прически», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В результате возникшего конфликта подозреваемый достал из кармана складной нож, ударил им одного из оппонентов в живот и попытался скрыться. Отмечается, что сбежать с места преступления злоумышленнику помешали знакомые потерпевшего. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы.


Читайте также

Content ui 534bc15cf1cea0.73285135
Новокузнечанин угрожал расправой посетителям ТЦ
Content 1522170668 1511192555 sneg
В Междуреченске ребёнка завалило снегом с крыши (видео)
Content draka
В Кемеровском баре подралась толпа пьяных мужчин
Content v nizhnem novgorode pensionerka pyrnula nozhom nevestku 89728
В столице Кузбасса задержали пенсионерку-рецидивистку

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?