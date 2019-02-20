В Новокузнецке планируют построить крематорий для животных

Он будет находиться рядом с обычным крематорием в Кузнецком районе южной столицы Кузбасса.

«Земельный участок площадью около 2000 квадратных метров находится в санитарной зоне новокузнецкого крематория», - сообщает «Новокузнецк.RU».

Осуществить проект рассчитывает инвестор, его имя пока не разглашают.

Отмечается, что пока депутаты не смогли дать однозначного ответа о строительстве сооружения. Для решения данного вопроса специально создадут рабочую группу.

Сами новокузнечане больше заинтересованы в создании приюта для животных. Однако инвесторов, готовых помочь реализации этого проекта, пока не нашлось.