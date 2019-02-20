Блог с тобой ›› Новости ›› В Новокузнецке планируют построить крематорий д...

В Новокузнецке планируют построить крематорий для животных

20 февраля 2019 в 10:35

Он будет находиться рядом с обычным крематорием в Кузнецком районе южной столицы Кузбасса.

«Земельный участок площадью около 2000 квадратных метров находится в санитарной зоне новокузнецкого крематория», - сообщает «Новокузнецк.RU».

Осуществить проект рассчитывает инвестор, его имя пока не разглашают.

Отмечается, что пока депутаты не смогли дать однозначного ответа о строительстве сооружения. Для решения данного вопроса специально создадут рабочую группу.

Сами новокузнечане больше заинтересованы в создании приюта для животных. Однако инвесторов, готовых помочь реализации этого проекта, пока не нашлось.


Читайте также

Content 1522170668 1511192555 sneg
В Междуреченске ребёнка завалило снегом с крыши (видео)
Content draka
В Кемеровском баре подралась толпа пьяных мужчин
Content v nizhnem novgorode pensionerka pyrnula nozhom nevestku 89728
В столице Кузбасса задержали пенсионерку-рецидивистку
Content 42916 2ccffc325a47ddd7e1f02d4332028950
Кузбассовец раскритиковал прическу прохожего и получил удар ножом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?