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Автобус насмерть сбил пешехода под Кемеровом

20 февраля 2019 в 11:26

Смертельная авария произошла утром 20 февраля в районе Фёдоровки. Возле городского кладбища Берёзовского автобус сбил человека.

«Черниговский автобус выехал в 5:45 на смену. Мимо места аварии я проезжал позже, стоял экипаж ДПС, автобус, тело было накрыто и огорожено оранжевыми фишками. Вблизи нет пешеходных переходов и пешеходных дорожек, он либо по обочине шёл, либо по дороге», – цитируют СМИ очевидца происшествия.

Известно, что пешеход скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

 

Фото: youtube.com / Russian Amazing.

Видео: vk.com / «Подслушано в Берёзовском|Кузбасс».


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