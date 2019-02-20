Автобус насмерть сбил пешехода под Кемеровом

Смертельная авария произошла утром 20 февраля в районе Фёдоровки. Возле городского кладбища Берёзовского автобус сбил человека.

«Черниговский автобус выехал в 5:45 на смену. Мимо места аварии я проезжал позже, стоял экипаж ДПС, автобус, тело было накрыто и огорожено оранжевыми фишками. Вблизи нет пешеходных переходов и пешеходных дорожек, он либо по обочине шёл, либо по дороге», – цитируют СМИ очевидца происшествия.

Известно, что пешеход скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: youtube.com / Russian Amazing.

Видео: vk.com / «Подслушано в Берёзовском|Кузбасс».