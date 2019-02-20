В Новокузнецке девушка утонула в ванне из-за телефона

Горожанка решила просмотреть соцсети и уронила в воду заряжающийся мобильный.
Трагедия произошла в понедельник. По информации nk.life, жительница южной столицы Кузбасса легла в ванну и взяла с собой телефон, чтобы посмотреть соцсети. Устройство при этом заряжалось от сети. В какой-то момент аппарат выскользнул из рук и упал в воду.
По одной из версий, телефон заряжался от удлинителя. Это и стало причиной гибели девушки.
Отмечается, что это второй подобный случай в Кузбассе. Ранее аналогичная трагедия произошла в Белове.
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