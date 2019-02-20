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В Топках мужчина убил собутыльницу и спрятал тело в канаве

20 февраля 2019 в 14:28

По версии следствия, 46-летний житель города Топки распивал алкогольные напитки с 62-летней знакомой. Во время застолья женщина оскорбила мужчину нецензурной бранью, последний обиделся и несколько раз ударил знакомую ножом. От полученных травм она скончалась.

«Испугавшись уголовной ответственности, злоумышленник решил скрыть следы совершенного преступления и на тележке вывез тело потерпевшей на обочину автодороги, где сбросил в канаву и прикрыл листами шифера, которые там лежали», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

На следующий день тело женщины обнаружил местный житель и вызвал сотрудников полиции. При этом родственники уже искали потерпевшую, но за помощью в полицию ещё не обращались.

Свою вину кузбассовец не признал, однако суд счел представленных доказательства достаточными и приговорил обидчивого горожанина к девяти годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима.


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