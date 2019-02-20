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Кемеровчанка избила сына в супермаркете (видео)

20 февраля 2019 в 15:39

Инцидент произошёл в кемеровском супермаркете «Магнит» на проспекте Октябрьском, 57. Женщина протащила ребёнка по полу, а затем ударила его по лицу.

Видео происходящего опубликовали в соцсетях очевидцы.  Они предположили, что мальчик не хотел покидать магазин, однако вместо уговоров мать сначала угрожала сыну, а затем перешла к физическому воздействию.

Из-за чего капризничал ребёнок, а также чем закончилась эта история, неизвестно. Однако инцидент заинтересовал сотрудников правоохранительных органов.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личность женщины, изображённой на видео. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Стражи порядка просят откликнуться всех, кто стал свидетелем инцидента, по телефону в Кемерове: 8 (3842) 39-06-10. Анонимность гарантируется.

 

Фото, видео:vk.com / "Инцидент Кемерово".


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