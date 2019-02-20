Кузбассовец до смерти забил свою жену

46-летнего жителя Промышленновского района будут судить за смерть гражданской супруги.

По версии следствия, мужчина распивал спиртное у себя дома. Когда сожительница сделала ему замечание из-за алкоголя, они поругались. В ходе ссоры женщина пригрозила выгнать кузбассовца из дома.

«Обвиняемый разозлился и избил её до потери сознания. Через некоторое время потерпевшая очнулась и, как только смогла встать на ноги, ушла из дома. Однако далеко уйти она не смогла», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

От полученных в результате избиения травм женщина скончалась. Местные жители обнаружили её тело во дворе одного из жилых домов.

Как отметили в ведомстве, кузбассовец не отрицал свою причастность к преступлению и сразу дал правдивые показания.