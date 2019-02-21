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Мэр Новокузнецка высказал своё отношение к жрицам любви

21 февраля 2019 в 10:27

В ходе очередного прямого эфира в Instagram, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов обратил внимание на комментарий пользователя. Горожанин посетовал на наличие проституток на одной из улиц южной столицы.

«И проституток уберите с Транспортной, куда Маслов смотрит (Николай Маслов – руководитель администрации Центрального района, – прим. ред.)», – написали мэру в комментариях во время прямого эфира.

Ничего определенного Сергей Кузнецов не ответил, однако с юмором прокомментировал жалобу.

«Утро с мэром собирает проблематику города. Бывает и так», – написал глава Новокузнецка.

Настрой мэра разделили и некоторые пользователи. Так, один из них попросил «не трогать» проституток, потому что это «достопримечательность» города.

 

Фото: instagram.com / Сергей Кузнецов.


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