Блог с тобой ›› Новости ›› Кузбассовца пытались сжечь в собственной квартире

Кузбассовца пытались сжечь в собственной квартире

21 февраля 2019 в 11:35

ЧП произошло ночью 21 февраля в Киселёвске. Сигнал о том, что на улице Багратиона горит квартира в трёхэтажном доме, поступил на пульт в 1:15. По информации ГУ МЧС, на момент прибытия первого подразделения МЧС во втором подъезде на втором этаже из квартиры шёл дым.

«Личным составом из горящей квартиры по лестничным маршам спасён один человек. Ещё пять человек эвакуированы из подъезда», - рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что пожар в квартире начался из-за поджога. Полностью огонь потушить удалось в 1:38. К ликвидации ЧП привлекались 11 человек и три единицы спецтехники.

В результате пожара прогорел деревянный пол площадью один «квадрат», сгорела кровать, окно и вещи. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров.


Читайте также

Content 5907554
В Таштаголе сразу пять человек отравились угарным газом
Content 3 pabyndwnc 900x603
В Кемерове ученик автошколы протаранил машину ДПС
Content kocherga
Первая любовь и кочерга: кузбассовец жестоко избил подругу
Content rabstol net microphones 09
Рэпер из Кузбасса избил и ограбил своих фанатов

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?