Кузбассовца пытались сжечь в собственной квартире

ЧП произошло ночью 21 февраля в Киселёвске. Сигнал о том, что на улице Багратиона горит квартира в трёхэтажном доме, поступил на пульт в 1:15. По информации ГУ МЧС, на момент прибытия первого подразделения МЧС во втором подъезде на втором этаже из квартиры шёл дым.

«Личным составом из горящей квартиры по лестничным маршам спасён один человек. Ещё пять человек эвакуированы из подъезда», - рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что пожар в квартире начался из-за поджога. Полностью огонь потушить удалось в 1:38. К ликвидации ЧП привлекались 11 человек и три единицы спецтехники.

В результате пожара прогорел деревянный пол площадью один «квадрат», сгорела кровать, окно и вещи. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров.