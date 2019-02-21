Блог с тобой ›› Новости ›› В Таштаголе сразу пять человек отравились угарн...

В Таштаголе сразу пять человек отравились угарным газом

21 февраля 2019 в 11:44

Среди пострадавших – фельдшер скорой помощи, который прибыл по вызову.

В результате пожара в доме на улице Щорса семья из четырёх человек отравилась угарным газом. По словам очевидцев, пострадавших госпитализировали. В больницу попали один ребёнок и трое взрослых. У ребёнка и двоих кузбассовцев отравление средней степени тяжести, ещё у одного – лёгкой.

«Пятым пострадавшим стал фельдшер скорой помощи, который прибыл на вызов. Сейчас он также находится в медучреждении», - пишет газета «Кузбасс» со ссылкой на администрацию Таштагольского района.

Уточняется, что случай произошел 17 февраля.


Читайте также

Content 6f377dc1b59e488750f6ed032c8815f2
Кузбассовца пытались сжечь в собственной квартире
Content 3 pabyndwnc 900x603
В Кемерове ученик автошколы протаранил машину ДПС
Content kocherga
Первая любовь и кочерга: кузбассовец жестоко избил подругу
Content rabstol net microphones 09
Рэпер из Кузбасса избил и ограбил своих фанатов

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?