В Таштаголе сразу пять человек отравились угарным газом

Среди пострадавших – фельдшер скорой помощи, который прибыл по вызову.

В результате пожара в доме на улице Щорса семья из четырёх человек отравилась угарным газом. По словам очевидцев, пострадавших госпитализировали. В больницу попали один ребёнок и трое взрослых. У ребёнка и двоих кузбассовцев отравление средней степени тяжести, ещё у одного – лёгкой.

«Пятым пострадавшим стал фельдшер скорой помощи, который прибыл на вызов. Сейчас он также находится в медучреждении», - пишет газета «Кузбасс» со ссылкой на администрацию Таштагольского района.

Уточняется, что случай произошел 17 февраля.