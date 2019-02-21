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В Кемерове ученик автошколы протаранил машину ДПС

21 февраля 2019 в 13:26

Горожане шутят, что теперь он будет сдавать на права вечность и советуют перевестись в автошколу в другой области.

В четверг, 21 февраля, в 9:30 на пересечении улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев ученик автошколы врезался в машину ДПС. По информации городской ГИБДД, авария с материальным ущербом, никто не пострадал.

«Предварительно, вины сотрудников ГИБДД в этом ДТП нет. По оперативным и предварительным данным, начинающий автомобилист за рулём учебного автомобиля нарушил правила проезда на перекрёстке и не уступил дорогу патрульной машине, в результате чего произошло столкновение транспортных средств», — прокомментировали в ведомстве.

В ИБДД также пояснили, что в случившемся есть и вина инструктора, однако аварию устроил ученик, так как он непосредственно управлял машиной.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

Фото: vk.com/«Регион 42».


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