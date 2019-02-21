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Первая любовь и кочерга: кузбассовец жестоко избил подругу

21 февраля 2019 в 15:24

У 17-летней жительницы Ленинска-Кузнецкого диагностировали серьёзный перелом.

По версии следствия, 22-летний житель Ленинска-Кузнецкого приревновал свою несовершеннолетнюю подругу. В ходе ссоры молодой человек ударил девушку металлической кочергой.

«Потерпевшая обратилась за помощью к медикам, врачи диагностировали у неё перелом локтевой кости. Такая травма расценивается как тяжкий вред здоровью. Молодой человек в ходе следствия полностью признал свою вину и пояснил, что просто не справился с эмоциями», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия суд приговорил ревнивца к трём годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года.


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