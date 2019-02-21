Рэпер из Кузбасса избил и ограбил своих фанатов

Инцидент произошел в Новокузнецке. За помощью в полицию обратились два молодых человека, один из них житель Мысков. Они пояснили, что приехали на концерт местного рэпера, а после выступления хотели с ним пообщаться. Однако артист этого не оценил и напал на них: он несколько раз ударил поклонников, а потом отнял два мобильных телефона и две тысячи рублей.

«Зная лишь сценический псевдоним исполнителя песен, сотрудники уголовного розыска опросили поклонников новокузнецкого рэпа и в результате установили персональные данные подозреваемого», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Им оказался 19-летний местный житель. Полицейские задержали его по месту жительства и в ходе проведённого обыска изъяли мобильники потерпевших. А вот деньги местный артист уже успел потратить на алкоголь.

Злоумышленник признал вину и пояснил, что ограбил фанатов в качестве наказания за назойливость. Теперь нервному артисту грозит до четырёх лет лишения свободы.