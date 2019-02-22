В Таштагольском районе женщину убило грудой снега

Инцидент произошёл в одном из частных домов.

Под тяжестью снега обрушилась крыша веранды. В результате происшествия погибла 45-летняя женщина.

«По предварительным данным, за эту зиму жильцы дома несколько раз очищали крышу веранды от снега. В день происшествия женщина услышала треск со стороны пристройки, позвонила супругу и сообщила об этом. Однако позже её тело обнаружили под завалами», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данному факту проводится доследственная проверка.