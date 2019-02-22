Житель Междуреченска порвал ухо 11-летнему ребёнку

Мужчину не устроил грубый ответ мальчика.

Осенью прошлого года 43-летний мужчина на улице сделал замечание детям, которые качались на качелях. В ходе разговора ему показалось, что один из мальчиков грубо ответил. После этого кузбассовец схватил ребёнка за ухо, из-за чего произошёл надрыв мочки.

«После случившегося родители обратились за психологической помощью, понесли затраты на лечение. Мужчину признали виновным в причинении ребёнку побоев. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Эти деньги пойдут в доход государства», – рассказали в областной прокуратуре.

Кроме того, мужчину обязали выплатить мальчику компенсацию морального вреда и возместить материальный ущерб.