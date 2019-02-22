Новокузнечанка ограбила знакомого ради фаллоимитаторов

К правоохранителям обратился житель южной столицы Кузбасса. Выяснилось, что его ограбила знакомая.

«С 3 на 4 января 2019 года женщина встретилась со знакомым в квартире, они выпили. Когда мужчина уснул, она зарегистрировалась на сайте AliExpress и приобрела на 40 тысяч рублей с банковской карты приятеля одежду и три фаллоимитатора. На следующий день новокузнечанин обнаружил, что деньги были списаны», – рассказал заместитель прокурора Кузнецкого района Новокузнецка Павел Полозов.

Впоследствии 30-летняя женщина всё-таки получила заказ, однако не исключено, что секс-игрушки будут стоить ей свободы.