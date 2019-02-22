В Кузбассе объединят морги и свезут всех туберкулёзников в столицу

В Кемеровской области полным ходом идет реорганизация медучреждений. Разу два глобальных нововведения ждут Кузбасс в ближайшее время.

Так, члены общественного совета при департаменте охраны здоровья населения единогласно приняли решение об объединении патологоанатомической службы региона. Речь идёт о присоединении кемеровского, беловского, прокопьевского патологоанатомических бюро к новокузнецкому бюро.

Руководить единой службой будет начальник кемеровского и новокузнецкого патологоанатомических бюро Виктор Дуреев. По его словам, централизация поможет усовершенствовать работу по всем направлениям.

«Это обеспечит эффективный контроль за работой отдельных патбюро, единый подход к ведению медицинской документации. И в целом повысит достоверность патологоанатомических исследований. Появится возможность коллегиально обсуждать наиболее сложные случаи, в том числе с использованием телемедицины и современных диагностических методов», — отметил Виктор Дуреев.

Начальник патбюро заверил, что объединение никак не отразится на медперсонале: сокращений не последует, а работать все будут в обычном режиме на своих территориях.

Также в столице Кузбасса в 2019 году планируют открыть отделение для пациентов с тяжёлой формой туберкулёза. Оно появится на базе Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра и будет оказывать медицинскую помощь самым тяжёлым пациентам со всей области, страдающим ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом, в том числе с лекарственной устойчивостью возбудителя.

«Всего отделение рассчитано на 20 пациентов. В подразделении, которое расположится на Волгоградской, 37, будет 17 палат с отдельным входом. Общая площадь помещений нового отделения составит 1 201 кв. м. В отделении также создадут палаты интенсивной терапии, оснащённые современным оборудованием», - уточнили в областном департаменте охраны здоровья населения.

Отмечается, что ранее подобного отделения, куда бы поступали такие пациенты со всего региона, в Кузбассе не было. Предполагается, что новая структура позволит повысить качество медпомощи больным туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, а также снизить число смертей от этих заболеваний.