Губернатор Кузбасса поручил перестроить кемеровский ТЦ «Аврора»

В Кемерове изменят внешний ТЦ «Аврора», который находится на Московском проспекте. Поручение главе Кемерова Илье Середюку дал губернатор региона Сергей Цивилев во время посещения строительной площадки Президентского кадетского училища.

Напомним, ТЦ не работает с апреля 2018 года. Тогда его закрыли судебные приставы. Согласно картотеке Заводского районного суда Кемерова, с которой ознакомился корреспондент Сибдепо, в октябре 2018 года после иска прокуратуры суд обязал «Аквамаркет» устранить нарушения требований градостроительного законодательства в «Авроре». В декабре 2018 года ТЦ не смогли продать на повторном аукционе.

Сейчас рядом с закрытым ТЦ ведутся строительный работы кадетского училища. К 1 сентября планируется облагородить территорию вокруг зданий, проложить дорогу по Московскому, которая соединит бульвар Строителей и Ленинградский. Также в планах возвести парковку. Им должен соответствовать и фасад ТЦ.

«Всё должно быть в едином стиле», – сказал Сергей Цивилев о желаемом внешнем виде ТЦ «Аврора».