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В Кемерове начали ремонтировать Кузбасский мост

22 февраля 2019 в 15:19

Специалисты ведут ремонтные работы ночью, однако точные сроки завершения работ пока неизвестны.

В столице Кузбасса начали ремонтировать деформационный шов на Кузбасском мосту. За прошедшую ночь специалисты провели работы на 10,5 пог. м метров асфальтобетона. Предполагается, что ночью 23 февраля ремонтные работы на мосту продолжат.

«Точные сроки окончания ремонтных работ назвать сейчас затруднительно – всё зависит от температурного режима, который установится в города. Из-за высокого трафика через этот мост и для безопасности дорожного движения все работы проводятся ночью», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Автомобилистов призывают обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать скоростной режим.

 

Фото: администрация г. Кемерово.


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