Жительница Кузбасса убила инвалида и спрятала тело на балконе

По версии следствия, в январе 2019 года кемеровчанка убила 53-летнего знакомого-инвалида, а его тело спрятала на балконе, в надежде, что его долго никто не найдёт.

«В ходе распития спиртного между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой женщина несколько раз ударила жильца квартиры ножом, от полученных повреждений он скончался. Злоумышленница вытащила тело 53-летнего потерпевшего на балкон, чтобы оно как можно дольше сохранилось и соседи не вызвали сотрудников полиции. Необходимо отметить, что потерпевший самостоятельно передвигался плохо ввиду частичной ампутации ног», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Но труп мужчины обнаружили уже на следующий день. Потерпевший жил в съёмной квартире и в день, когда нашли его тело, должен был в очередной раз оплатить жильё, но на связь не вышел. Хозяин квартиры забеспокоился о здоровье мужчины, так как знал, что тот имеет инвалидность, и вызвал полицию, которая и нашла труп потерпевшего на балконе.

Выяснилось, что к убийству причастна 41-летняя ранее судимая женщина. Следователям злоумышленница заявила, что потерпевший якобы хотел вступить с ней в интимные отношения в тот момент, когда она заснула. И именно из-за этого она разозлилась, сходила на кухню, надела на руки пакет, взяла нож и вернулась в комнату, чтобы убить мужчину.

Сейчас женщина находится под стражей, она активно сотрудничает со следствием, но вину признаёт лишь частично. Ей предъявлено обвинение по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».