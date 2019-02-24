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В Ленинске-Кузнецком толпа жестоко избила мужа и жену

24 февраля 2019 в 10:12

Драка произошла в подъезде пятиэтажного дома на Зварыгина.

О случившемся рассказала в соцсетях сама пострадавшая. По ее словам, муж вышел покурить в подъезд, из-за чего между ним и соседом произошел конфликт. После этого мужчины разошлись по своим квартирам, а чуть позже пострадавший пошёл провожать брата на такси.

В этот момент на кузбассовца напали неизвестные. Женщина попыталась заступиться за мужа, однако при этом пострадала сама.

«В этой заварухе я пыталась убрать мужа, из-за чего меня два раза кинули об стену, я вся в ссадинах. Страшно выходить из дома. Отметили день рождения», – пожаловалась жительница Ленинска-Кузнецкого.

По словам пострадавшей, вместе с упругом они обратились за помощью к медикам и правоохранителям.

Жители дома отметили, что в этот вечер в подъезде действительно было неспокойно. В одной из квартир гуляла пьяная компания, которая чуть позже инициировала драку. Угомонить толпу удалось только прибывшим на место сотрудникам полиции.

«Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: vk.com / «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».


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