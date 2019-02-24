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В центре Кемерова обстреляли два балкона

24 февраля 2019 в 13:20

Инцидент произошел вечером 22 февраля на Ленина, 67.

Как рассказал один из пострадавших, причиной агрессии стала громкая музыка в квартире его соседей.

«Молодые люди, которые живут в квартире по соседству, праздновали, шумели. Скорее всего, одному из жильцов дома это очень не понравилось, он четыре раза выстрелил в их балкон, две пули долетели до моего балкона и тоже оставили отверстия. Сосед и я вызвали полицейских. Пули из жёсткого пластика с металлической сердцевиной правоохранители изъяли», – цитируют СМИ пострадавшего.

Известно также, что полицейские пытались попасть в квартиру, из которой велась стрельба, однако им никто не открыл.

Обстоятельства выясняются.


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