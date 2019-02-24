Стас Михайлов прогулялся по центру Кемерова

Известный певец поздравил всех с Днём защитника Отечества и записал трогательное видео.

Известный российский эстрадный певец Стас Михайлов посетил столицу Кузбасса с новой концертной программой и прогулялся по центру города. Возле мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, он записал видеопоздравление с 23 Февраля для горожан.

«Так совпало, что в этот день мы находимся в Кемерове. Хочу всех поздравить, пусть этот праздник будет только праздником, и никогда нам и нашим детям пусть не придётся брать в руки оружие. Живите в мире все, в любви и радости. С праздником», – сказал Михайлов.

Уже вечером певец выступит с новой программой «Ты и Я».