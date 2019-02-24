Блог с тобой ›› Новости ›› Стас Михайлов прогулялся по центру Кемерова

Стас Михайлов прогулялся по центру Кемерова

24 февраля 2019 в 16:30

Известный певец поздравил всех с Днём защитника Отечества и записал трогательное видео.

Известный российский эстрадный певец Стас Михайлов посетил столицу Кузбасса с новой концертной программой и прогулялся по центру города. Возле мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, он записал видеопоздравление с 23 Февраля для горожан.

«Так совпало, что в этот день мы находимся в Кемерове. Хочу всех поздравить, пусть этот праздник будет только праздником, и никогда нам и нашим детям пусть не придётся брать в руки оружие. Живите в мире все, в любви и радости. С праздником», – сказал Михайлов.

Уже вечером певец выступит с новой программой «Ты и Я».


Читайте также

Content 943655a7b80d8adac1963542e49b1b00 1440x
Житель Белова ограбил магазин из-за большой любви
Content 1452058442 balkon
Жительница Кузбасса убила инвалида и спрятала тело на балконе
Content e9o19 zfhk4 900x675
В Ленинске-Кузнецком толпа жестоко избила мужа и жену
Content 2017 10 26 26 shooter
В центре Кемерова обстреляли два балкона

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?