Автобус задавил охранника на кемеровском вокзале: мужчина погиб

Смертельный инцидент произошел вечеров 24 февраля на автовокзале. Автобус сбил охранника, от полученных травм пострадавший скончался на месте.
«Авария произошла около 19:00. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, начиная движение, совершил наезд и смертельно травмировал мужчину, который находился перед транспортным средством», – пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Впоследствии в Сети появились фото с места происшествия. На нем видно, что рядом с автобусом, который должен был уехать в Промышленную, лежит тело, накрытое чёрным мешком.
По словам очевидцев, полиция сразу же была на месте, а скорую помощь пришлось ждать некоторое время.
По факту случившегося проводится проверка.
Фото: vk.com / "Инцидент Кемерово".
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы