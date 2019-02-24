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Автобус задавил охранника на кемеровском вокзале: мужчина погиб

24 февраля 2019 в 20:39

Смертельный инцидент произошел вечеров 24 февраля на автовокзале. Автобус сбил охранника, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Авария произошла около 19:00. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, начиная движение, совершил наезд и смертельно травмировал мужчину, который находился перед транспортным средством», – пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Впоследствии в Сети появились фото с места происшествия. На нем видно, что рядом с автобусом, который должен был уехать в Промышленную, лежит тело, накрытое чёрным мешком.

По словам очевидцев, полиция сразу же была на месте, а скорую помощь пришлось ждать некоторое время.

По факту случившегося проводится проверка.

 

Фото: vk.com / "Инцидент Кемерово".


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