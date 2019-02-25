На кузбасской трассе дорогой внедорожник насмерть сбил человека

Смертельная авария произошла в праздничные выходные в Ленинск-Кузнецком районе.

Поздно вечером 23 февраля водитель BMW X5 насмерть сбил пешехода. Как рассказали в ГИБДД Кемеровской области, ДТП произошло на 16 км дороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк».

«Предварительно, 48-летний мужчина за рулём BMW ехал со стороны Ленинска-Кузнецкого в сторону Новокузнецка и совершил наезд на пешехода, который находился на дороге без цели её перехода», - сообщили в ведомстве.

В результате аварии 33-летний мужчина скончался на месте, до прибытия скорой помощи. Сообщается, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов.