В Междуреченске автоледи швырнула кусок мяса в машину другой женщины (видео)

Так она отомстила за то, что ее подрезали на дороге.

Две автолюбительницы не поделили дорогу в городе Междуреченске, однако вместо того, чтобы словами разрешить конфликт, одна из женщин кинула в стекло автомобиля кусок мяса.

Видео случившегося выложила в Сеть «пострадавшая» сторона. На кадрах видно, как к автомобилю, стоящему на парковке, подъезжает другой автомобиль. Из него выходит женщина, что-то достает из багажника и неожиданно кидает в лобовое стекло кусок мяса.

«Жена сдавала назад и не увидела ее из-за солнца и подрезала. И она вот так отомстила», - комментирует происходящее супруг автоледи.

Мнения пользователей соцсетей тут же разделились, однако все сошлись на том, что на дороге надо вести себя адекватно, а то на всех «подрезавших» мяса не хватит.

Видео: vk.com / "Типичный Междуреченск".