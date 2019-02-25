Блог с тобой ›› Новости ›› В Междуреченске автоледи швырнула кусок мяса в ...

В Междуреченске автоледи швырнула кусок мяса в машину другой женщины (видео)

25 февраля 2019 в 11:20

Так она отомстила за то, что ее подрезали на дороге.

Две автолюбительницы не поделили дорогу в городе Междуреченске, однако вместо того, чтобы словами разрешить конфликт, одна из женщин кинула в стекло автомобиля кусок мяса.

Видео случившегося выложила в Сеть «пострадавшая» сторона. На кадрах видно, как к автомобилю, стоящему на парковке, подъезжает другой автомобиль. Из него выходит женщина, что-то достает из багажника и неожиданно кидает в лобовое стекло кусок мяса.

«Жена сдавала назад и не увидела ее из-за солнца и подрезала. И она вот так отомстила», - комментирует происходящее супруг автоледи.

Мнения пользователей соцсетей тут же разделились, однако все сошлись на том, что на дороге надо вести себя адекватно, а то на всех «подрезавших» мяса не хватит.

 

Видео: vk.com / "Типичный Междуреченск".


Читайте также

Content 2017 10 26 26 shooter
В центре Кемерова обстреляли два балкона
Content
Стас Михайлов прогулялся по центру Кемерова
Content vokzal 2 900x603
Автобус задавил охранника на кемеровском вокзале: мужчина погиб
Content 9 1
На кузбасской трассе дорогой внедорожник насмерть сбил человека

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?