В Новокузнецке на «зебре» сбили женщину (видео)

Водитель проехал на красный сигнал светофора.
ДТП с участием пешехода произошло в воскресенье, 24 февраля, на улице Обнорского, 65. На регулируемом пешеходном переходе сбили женщину.
«31-летний водитель ВАЗ-21093 нарушил ПДД, проехал на красный свет светофора и сбил 51-летнюю женщину. Горожанка жива, но её с различными травмами доставили в больницу», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.
Отмечается, что горожанка переходила дорогу на разрешающий сигнал. В момент ДТП автомобилист был трезвым.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
Фото, видео: сity-n.ru
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