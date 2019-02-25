В Новокузнецке на «зебре» сбили женщину (видео)

Водитель проехал на красный сигнал светофора.

ДТП с участием пешехода произошло в воскресенье, 24 февраля, на улице Обнорского, 65. На регулируемом пешеходном переходе сбили женщину.

«31-летний водитель ВАЗ-21093 нарушил ПДД, проехал на красный свет светофора и сбил 51-летнюю женщину. Горожанка жива, но её с различными травмами доставили в больницу», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

Отмечается, что горожанка переходила дорогу на разрешающий сигнал. В момент ДТП автомобилист был трезвым.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Фото, видео: сity-n.ru