Блог с тобой ›› Новости ›› В Новокузнецке на «зебре» сбили женщину (видео)

В Новокузнецке на «зебре» сбили женщину (видео)

25 февраля 2019 в 15:01

Водитель проехал на красный сигнал светофора.

ДТП с участием пешехода произошло в воскресенье, 24 февраля, на улице Обнорского, 65. На регулируемом пешеходном переходе сбили женщину.

«31-летний водитель ВАЗ-21093 нарушил ПДД, проехал на красный свет светофора и сбил 51-летнюю женщину. Горожанка жива, но её с различными травмами доставили в больницу», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

Отмечается, что горожанка переходила дорогу на разрешающий сигнал. В момент ДТП автомобилист был трезвым.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

 

Фото, видео: сity-n.ru


Читайте также

Content vokzal 2 900x603
Автобус задавил охранника на кемеровском вокзале: мужчина погиб
Content 9 1
На кузбасской трассе дорогой внедорожник насмерть сбил человека
Content 1510489796160572960
В Междуреченске автоледи швырнула кусок мяса в машину другой женщины (видео)
Content nqml05ahabc 900x603
Серьёзное ДТП на Логовом шоссе: участников раскидало по трассе (видео)

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?